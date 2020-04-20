İskoç market çalışanı: Günde 300’den fazla kişiyle temas kuruyorum

Birleşik Krallık, corona virüsü salgını nedeniyle 23 Mart'ta karantina altına girdi. Bu olayla birlikte polis, posta servisi, çöp toplama ve süpermarket çalışanları ‘önemli işçi' sınıfına alınarak mesaiye devam etmeleri zorunlu hale getirildi.

İskoçya’nın başkenti Glasgow'da, büyük market zincirlerinden Sainsbury'de online alışveriş asistanı olarak çalışan Charlotte Gilgallon corona virüsü süresince deneyimlerini Business Insider ile paylaştı. 22 yaşındaki kadının salgın döneminde rutin bir günü takip edildi ve yaşadıkları anlatıldı.

HAFTANIN 5 GÜNÜ GÜNDE 8 SAAT MESAİ

Gilgallon, haftanın beş günü sabah 4'ten öğlen 12'ye kadar 8 saat mesai yapıyor. İskoç kadının günlük rutini, sabaha karşı 3.30'da uyanmasıyla başlıyor. Mağazanın açılış saati olan 8'e kadar, internetten verilen siparişleri listeliyor. Daha sonra ürünleri kasada okutup poşetleyerek teslimata hazırlıyor.

SADECE KASİYERLERE MASKE

Market, açıldıktan sonra müşterilerle dolmaya başlıyor. Gilgallon bir yandan işini yapmaya çalışırken, bir yandan da kendisine soru soran müşterilerle sosyal mesafesini korumaya çalışıyor. Bunun nedenlerinden biri de sadece kasiyerlere maske veriliyor olması. Charlotte Gilgallon, “Günde 300'den fazla insanla temas kuruyorum” dedi.

Özellikle karantinanın başladığı ilk hafta çok zorlu geçmiş. İnsanlar panikle marketlere akın edince zaman zaman gerginlikler yaşanmış. Gilgallon, müşterilerin bağrışmaları ve kurallara uymayan tavırları karşısında şok olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta panik alımların zirve yaptığı mart ayında, süpermarketler 10.8 milyar pound kar elde ederek en iyi dönemlerinden birini geçirdi.

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‘İLK KEZ İŞİM NEDENİYLE ÖVÜLÜYORUM’

Gilgallon, insanların yavaş yavaş duruma adapte olduklarını belirterek, “Alışveriş rutinleri eskiye döndü. Bize karşı olan yaklaşımları ise normal dönemden bile çok daha iyi. Teşekkürler almaya, yaptığım iş nedeniyle övülmeye başlandım. Bir perşembe akşamı insanların bizi alkışlamaları daha önce yaşanmamış bir şey” ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde ailede çalışmaya devam eden tek kişi Charlotte Gilgallon. Bu nedenle iş dönüşü çok dikkatli davranıyor. Ayakkabılarını dışarıda çıkarıp hemen tüm kıyafetlerini çamaşır makinesine koyuyor. Ardından duşa giriyor. Bu sırada annesi de kızının dokunduğu her yeri dezenfekte ediyor.

‘ESKİDEN GÖRÜNMEZDİM ŞİMDİ ÖNEMLİYİM’

Gilgallon'un son sözleri biraz manidar: Hayatımın son 3 yılını marketlerde çalışarak geçirdim. Bu zaman boyunca insanlara adeta görünmez gibiydim. Şu anda ise anlam kazandım! Artık süpermarkette çalışan herkes çok önemli görünüyor.