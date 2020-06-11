İskoçya’dan rüzgar türbinlerine dev yatırım

İskoçya, Avrupa'nın açık denizde kurulan rüzgar enerji türbinlerinin çeyreğine ev sahipliği yapıyor. Ülke, bu alanda ciddi bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, The ScotWind programı çerçevesinde 8 milyar poundluk (Yaklaşık 69 milyar TL) yatırım yapılacak.

‘ELEKTRİK ÜRETMENİN EN UCUZ YOLU'

Devlete ait toprakları yönetip kâr sağlamakla yükümlü kuruluş olan Crown Estate Scotland'ın enerji ve altyapı bölümü başkanı John Robertson yaptığı açıklamada, “Açık kıyı rüzgar türbinleri, şu anda elektrik enerjisi elde etmenin en ucuz yolu. İskoçya, bu alanda yeni projeler üretme konusunda son derece kararlı” ifadelerini kullandı. Hedef, İskoçya'daki her bir hanenin elektriğinin rüzgar enerjisi yoluyla sağlanması.

İNGİLİZLER DE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Yatırımcılar, leasing (kiralama) yöntemiyle The Scotwind programına dahil olarak devletin belirleyeceği yerlerde deniz tabanı kiralayarak türbinlerini kurabilecek. Benzer bir program, İngiltere tarafından da 2019 yılının eylül ayında açıklanmıştı. İngilizler'in yatırım beklentisi ise 20 milyar pound (173 milyar TL).