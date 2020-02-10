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İŞKUR işçi alımı ilanı: Aksaray Üniversitesi 30 sürekli işçi alacak!

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre Aksaray Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 30 sürekli işçi alacak. Aksaray Üniversitesi'ne temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, bahçe bakım elemanı ve sulama sistemleri montaj işçisi alınacağı duyuruldu.

11:50 -
Haberler Ekonomi
İŞKUR işçi alımı ilanı: Aksaray Üniversitesi 30 sürekli işçi alacak!

Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır” denildi.

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