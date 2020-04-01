İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ekranı! 2020 işsizlik maaşı ne kadar?

Devlet tarafından çeşitli nedenlerle işten çıkartılan vatandaşlara işsizlik ödeneği verilmektedir. İşten çıkartılanlar belirlenen şartları taşıması durumunda işsizlik ödeneğinden faydalanabilirler. Peki işsizlik ödeneğine nasıl başvuru yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ekranını ve merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizde sizlere aktarıyoruz.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapmak gereklidir. İŞKUR’a şahsen başvurmalı ya da www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40'ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80'i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40'ı, günlük asgari ücretin %80'ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80'i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının %40'ı alınarak sadece damga vergisi kesilir (%0,00759) ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta ise ücretiniz yüksek olsa dahi direkt %40'ı kadar işsizlik sigortası alınmaz, işsizlik sigortası asgari ücretin %80 inden fazla olamaz. Şimdi, 2019 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işsiz kalması durumunda alacağı maaşın ne kadar olduğuna bakalım. (Brüt maaş 2.558,40 TL üzerinden hesaplanacaktır.)

Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.558,40+2.558,40+2.558,40+2.558,40=10.233,60

Ortalama Aylık Kazancı: 10.233,60/4=2.558,40

Ortalama Kazancının %40'ı: (2.558,40) x (%40) =1.023,36

Damga Vergisi Kesintisi: (1.023,36) x (0,00759)=7,7673024

Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.023,36) – (7,7673024)=1.015,59 TL'dir.

Bu kez çalışanın brüt 4.000 TL maaş aldığını varsayalım.

Buna göre işsizlik maaşı tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:

Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 4.000+4.000+4.000+4.000=16.000 TL

Ortalama Aylık Kazancı: 16.000/4=4.000

Ortalama Kazancının %40'ı: (4.000) x (%40)=1.600

Damga Vergisi Kesintisi: (1.600) x (0,00759)=12,144

Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.600) – (12,144)=1.587,85 TL'dir.