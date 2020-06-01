İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aylık olarak belirli şartları taşıyan vatandaşlara ödeme sağlanıyor. Sınırlı süre için sağlanan işsizlik maaşı için aranan şartların başında kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması aranıyor. İŞKUR’ın işsizlik ödeneği başvuru sayfasını ve başvuru şartlarını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşıdır. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödemektedir. İşsizlik maaşı alabilmenin belirlenen şartları bulunmaktadır;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

PTT AŞ’den yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT’nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı. Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ‘ALO 170′ iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz.