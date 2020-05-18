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İŞKUR kısa çalışma ödeneği yatmayanlar ne yapacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru sorgulama sayfası…

Corona virüsü sonrası hayata geçen kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ekonomik olarak biraz olsun rahatlamak maksadıyla paraların hesaba geçmesini beliyordu. 5 Mayıs itibariyle bazı hesaplara paralar yattı. Peki, kısa çalışma ödeneği yatmayanlar ne yapacak? İşte İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru sayfası…

12:53 -
Haberler Ekonomi
İŞKUR kısa çalışma ödeneği yatmayanlar ne yapacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru sorgulama sayfası…

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de milyonlarca vatandaş ücretsiz olarak izne çıkarıldı. Ekonomik olarak zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri, kısa çalışma ödeneği ile biraz olsun rahatlamak istiyor. 5 Mayıs'ta başlayan kısa çalışma ödeneği, bazı hesaplara yattı. Peki, kısa çalışma ödeneği yatmayan vatandaşlar ne yapacak? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLARA YATTI MI?

Yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu Kısa Çalışma Ödeneği sonrası, bazı hesaplara para yatırılmış durumda.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SORGULAMA


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanıp da hesaplara para yatırılmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine gitmesi gerekiyor. IŞKUR'daki hesabında IBAN numarası bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödenekleri PTT aracılığıyla ödenecek.

Corona işkur para Türkiye
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