İSO Başkanı: Sanayici borçla yaşamak zorunda

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları bugün açıklandı. TÜPRAŞ’ın 87 milyar 949 milyon TL’lik üretim satış rakamıyla yine ilk sırada yer aldığı araştırmanın açıklandığı basın toplantısında İSO Başkanı Erdal Bahçıvan çarpıcı ifadeler kullandı.

Bahçıvan, “Araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor” dedi.

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KAYNAK YAPISINDAKİ BOZULMA SÜRÜYOR

“Finansal göstergeler içinde öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu da İSO 500'ün kaynak yapısındaki toplam borçların payıdır. İSO 500'ün bu göstergesinde de son beş yıldır dikkat çeken bozulmanın 2019'da devam ettiğini görmekteyiz” diyen Bahçıvan, sözlerine şöyle devam etti:

“2015 yılı ile birlikte ilk kez yüzde 60'ların üstüne çıkan toplam borçların payı 1,4 puan daha artarak yüzde 68,4'e yükselmiştir. Özkaynakların payı ise yüzde 31,6'ya gerilemiştir. 2019 itibarı ile İSO 500'ün kaynak yapısındaki çarpıklığın en yüksek seviyelere ulaştığını hatırlatmakta ve bu oranların dünya ortalamalarının üstünde olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum.”

“SANAYİCİ KAZANDIKLARIYLA BORÇ KAPATAMIYOR”

“Bu borç ve finansal yük altında sanayicinin bugün en büyük avantajı, faizlerin düşük seviyede seyretmesidir” diyen İSO Başkanı, “İSO 500'ün temel göstergeleri de göstermektedir ki sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor. Borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yüksek faizle mücadeleyi hiç hafife almamalıyız” ifadelerini kullandı.

İSO’nun paylaştığı verilere göre, 2017’de 242,9 milyar TL olan İSO 500’ün toplam mali borçları, 2018’de yüzde 35,3 artışla 328,6 milyar TL’ye, 2019’da yüzde 23,7 artışla 406,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakamın 168,3 milyar TL’sini kısa vadeli borçlar, 238 milyar TL’sini uzun vadeli borçlar oluşturdu.

Bahçıvan, “Mali borçlardaki artış hızı, geçen yıla göre yavaşlasa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürmüştür” dedi.