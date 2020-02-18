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Ispanak fiyatları yükselişe geçti

İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenme vakaları sonrasında 1 liraya kadar düşen ıspanağın fiyatı, yükselerek 5 liraya kadar çıktı.

11:51 -
Haberler Ekonomi
Ispanak fiyatları yükselişe geçti

Zehirlenme iddialarının ardından fiyatı 1 TL'ye kadar düşen ıspanak fiyatları aradan geçen 3 ayın ardından yükselişe geçti. Hava şartlarının da etkisiyle ıspanak, Tokat'ta marketlerde 5.45 lira, meyve ve sebze pazarlarında ise 4-5 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başladı.

Fotoğraf: İHA

“5 LİRAYA KADAR RAHAT SATILIYOR”

Manav Ertuğrul Polat, ıspanak fiyatlarında sert düşüşün ardından bugünlerde büyük oranda artış yaşandığını söyledi. Hava şartlarında dolayı ıspanak üretimin azalması nedeniyle fiyatların tavan yaptığını ifade eden Polat, “Bundan birkaç ay önce 2 liraya satamıyorduk, 5 liraya daha rahat satılıyor” dedi.

Polat ise hava şartlarına bağlı olarak ıspanak fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Ispanak üreten bir kişinin 10 dönüm ekili alanı varsa bu 8'e düştü. Açık alanda yetişen ıspanaklar soğuktan yandı. Serada yetişen ıspanaklar güzel onunda fiyatı arttı” diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

“BU FİYATA ISPANAK ALMAM”

Marketten sebze meyve alışveriş yapan Fevzi Altun ise ıspanak fiyatları birkaç ay önce 2-2,5 lira olduğuna dikkat çekip, “Fiyatları uçmuş, bu fiyata ıspanak almam, başka sebze alırım. Ama onların fiyatı da yükselmiş” ifadelerini kullandı. (İHA)

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istanbul Tekirdağ Tokat
Son güncelleme: 12:01 18.02.2020
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