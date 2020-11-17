İspanya’da BBVA ile Sabadell birleşiyor

İspanya’nın ikinci en büyük bankası BBVA, ülkenin daha küçük bankalarından Sabadell ile birleşme görüşmeleri yapıyor. Henüz anlaşma sağlanmadı.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, söz konusu birleşme olursa, İspanyol bankacılık sektöründe konsolidasyon yönünde bir adım daha atılacak.

İKİ BANKANIN HİSSELERİ YÜKSELDİ

BBVA dün de, ABD birimini Pensilvanya merkezli banka PNC’ye 11,6 milyar dolar bedelle satmaya hazırlandığını duyurmuştu.

BBVA 24,5 milyar euro piyasa değerine sahipken, Sabadell için bu rakam 2,3 milyar euro seviyesinde. Geçen yıl hisse değerinin yarısını kaybeden Sabadell, dün birleşme haberiyle yüzde 25 değer kazandı. BBVA hisseleri de ABD biriminin satış haberiyle yüzde 15 yükseldi.

Sabadell, Britanya’da 2015 yılında 1,7 milyar sterline satın aldığı banka TSB’yi de satmayı planladığını duyurmuştu.

PANDEMİ BANKALARI BİRLEŞMEYE ZORLUYOR

FT’ye göre, pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar, İtalya ve İspanya’da bankaları birleşmeye zorluyor. Nitekim eylül ayında İspanya’nın önde gelen bankalarından CaixaBank, ülkenin diğer bankalarındna Bankia’yı satın almış ve ülkenin en büyük bankası haline gelmişti.

Bir diğer İspanyol bankası Santander ise geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkedeki 3100 şubesinden yaklaşık 1000’ini kapatmayı planladığını duyurmuştu.

İspanya’da bankalar son 10 yılda şubelerinin yaklaşık yarısını kapattılar. Buna rağmen hâlâ 100 bin kişiye düşen 50 şubeyle Avrupa’da en fazla banka şubesine sahip ülkelerden biri İspanya.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos, pandemi nedeniyle kârlılıkları düşen İspanyol bankalarına birleşme çağrısı yapmıştı.

Cos, konsolidasyonun, bankacılık sektöründe verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve yeni teknolojileri daha yoğun olarak kullanmak için iyi bir araç olabileceğini vurgulamıştı.

İspanyol bankacılık devi BBVA, Türkiye’de de Garanti Bankası’nın çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.