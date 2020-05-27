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İspanya’da yaşanan ölümler emekli maaşı ödenen kişi sayısını düşürdü

İspanya’dan yapılan açıklamada, yılın ilk dört ayında 205 bin 638 kişinin ‘emeklilik sistemi’nin dışına çıktığı belirtildi. Geçen seneye oranla 30 bin kişilik artışın sebebi, corona virüsü salgınında gerçekleşen ölümler...

Sozcu.com.tr
09:58 -
Haberler Ekonomi
İspanya’da yaşanan ölümler emekli maaşı ödenen kişi sayısını düşürdü

Corona virüsü salgını dünyanın dört bir yanında insanları etkilerken yaşlılar en hassas risk grubunu oluşturuyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanya’da 2020'nin ilk 4 ayında emeklilik sisteminden çıkanların sayısı, geçen senenin aynı dönemine oranla 30 bin artışla 205 bin 638 kişi oldu. İspanya Çalışma Bakanlığı, bu artışın corona virüsü salgınında yaşanan ölümlerden kaynaklandığını belirtti.

ÖLENLERİN YÜZDE 80’İ, 70 YAŞ ÜSTÜ

İspanya, salgının Avrupa'da en sert vurduğu ülkelerden biri olmuştu. İspanya’da bugüne kadar 27 bin 117 kişi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 80'i, 70 ve üzeri yaştaki insanlar oldu.

İspanya'da emeklilik sisteminden maaş alan kişiler arasında dul ve yetimler de var. Sistemin dışına çıkanların yüzde 90'ını hayatını kaybeden emekli ve dullar oluşturuyor.

Bir diğer istatistiğe göre yılın ilk 4 ayında emeklilik sistemine yapılan yeni girişler de çok azaldı. Çalışma Bakanlığı, bunun nedeni olarak karantina döneminde ilgili ofislerin kapalı olmasını gösterdi.

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Son güncelleme: 10:51 27.05.2020
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