İŞKUR’da iş kalmadı

Corona virüsü salgınıyla birlikte birçok sektörde işler durma noktasına gelirken, işsizlik sorunu da giderek büyüyor.

Nisan ayında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75,1 oranında azalarak 122 bin 913’ten 30 bin 556’ya geriledi.

Ocak-Nisan 2020 döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre tüzde 34,1 azalarak 275 bin 967 oldu. Bu dönemde, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla “güvenlik görevlisi” (19 bin 766), “satış danışmanı” (13 bin 946) ve “konfeksiyon işçisi” (11 bin 594) mesleklerinde yapıldı.

Nisan ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,9 azalarak 200 bin 468’den 52 bin 418’e geriledi. Ocak-Nisan 2020 döneminde ise açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 düşüşle 556 bin 238 oldu. Bu dönemde en çok açık iş “satış danışmanı”, “güvenlik görevlisi” ve “konfeksiyon işçisi” mesleklerinde oldu.

İLGİLİ HABER İşçi çıkarmak yasak, ancak!..

KAYITLI İŞSİZ SAYISI DÜŞTÜ

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının Nisan’da azalması ise soru işaretlerine neden oldu. Mart 2020’de 3 milyon 675 bin 116 olan kayıtlı işsiz sayısı, Nisan 2020’de 45 bin 158 kişi azalarak 3 milyon 629 bin 958’e geriledi.

Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise düşüş 408 bin 217 oldu.

“İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayısının azalması izaha muhtaç bir durum” diyen Kocaeli Üniversitesi Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Aziz Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Bunun iki izahı olabilir: 1) İşkur bu dönemde kayıtlı işsiz başvurusu almıyor, yani İŞKUR verileri gerçeği yansıtmıyor 2) İşsizlerin iş bulma ümidi iyice tükendiği için İşkur’a başvurmuyorlar. İkisi de vahim” ifadelerine yer verdi.

5️⃣Covid-19 döneminde kayıtlı işsiz sayısı nasıl düşebilir?

Bunun iki izahı olabilir:

1) İŞKUR bu dönemde kayıtlı işsiz başvurusu almıyor, yani İŞKUR verileri gerçeği yansıtmıyor

2) İşsizlerin iş bulma ümidi iyice tükendiği için İŞKUR’a başvurmuyorlar.

İkisi de vahim! — Aziz Çelik (@EmeginHalleri) May 8, 2020

ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTI

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanmış ancak işverene işçileri 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarma olanağı sağlanmıştı.