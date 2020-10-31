İşsizler, asgari ücretle virüs şoförü

Hükümetin işsizleri adeta geçici işlerle meşgul etmek için uyguladığı Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamına coronavirüs hizmetlerinde çalışmak şartıyla işsiz şoförler de eklendi. İŞKUR, sayıları 100 bine yaklaşan işsiz şoförler arasından uygun olanları seçip Sağlık Bakanlığı'nın emrine verecek. Sağlık Bakanlığı, işsiz şoförleri salgın bitene kadar coronavirüsle mücadele hizmetlerinde çalıştıracak. Şoförlerin maaşını ise devlet değil, İşsizlik Sigortası Fonu ödeyecek.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Resmi Gazete'de yayımlanan ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'ne geçici bir madde ekleyen düzenlemesiyle Toplum Yararına Programları'nın kapsamı biraz daha da genişletildi. Yeni düzenlemeye göre İŞKUR, coronavirüs salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı tüm teşkilatların salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenleyebilecek.

SALGIN 9 AYDA BİTMEZSE

Buna göre, İŞKUR'a kayıtlı olup iş bulmakta güçlük çeken işsiz şoförler TYP kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü coronavirüsle mücadele çalışmalarında en fazla 9 ay süreyle çalışacak. Salgının 9 aydan daha uzun süre devam etmesi halinde geçici çalıştırılan şoförler yeniden iş bulma umuduyla evlerine dönecek, onların yerine yine en fazla 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere İŞKUR'a kayıtlı işsiz şoförler gönderilecek.

İşsizlik arttıkça ve süresi uzadıkça sürekli kapsamı genişletilen TYP'larda 2014'ten bu yana 1 milyon 870 bin 456 işsize geçici iş ve maaş sağlandı.

100 BİNDEN FAZLA İŞSİZ ŞOFÖR VAR

İŞKUR'un verilerine göre 2019 sonu itibarıyla 622'si kadın olmak üzere toplam 92 bin 796 işsiz şoför iş arıyor. Bu sayının coronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de 100 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Üstelik İŞKUR'a kayıtlı olmayan işsiz şoförler bu sayıya dahil değil.

İŞKUR'a kayıt yaptırmayan işsiz şoförler ise bu program kapsamında çalıştırılamayacak. İŞKUR, kadın, 35 yaş üstü, engelli, eski hükümlü ve terörle mücadele etmiş kayıtlı işsiz şoförler arasından kura veya liste yöntemiyle seçim yapıp işsiz şoförlerin isimlerini Sağlık Bakanlığı'na gönderecek.