İşsizleri İŞKUR adıyla kandırıyorlar

Corona virüsü pandemisinde işsiz kalanlar umutsuzlukları arttıkça internet dolandırıcılarının kucağına düşüyor. İşsizliğin korkunç boyutlara ulaştığı bu dönemde iş arayışları da karantina nedeniyle tamamen online'a kaydı. Dolandırıcılar işte bu durumu kullanarak türlü yöntemlerle sayıları milyonları aşan pandemi işsizlerinini kandırmaya başladı. Pandemi döneminde özellikle turizm ve yiyecek-içecek sektöründe çalışıp işsiz kalanların bu tuzaklara düşenler arasında ilk sırada oldukları belirtiliyor.

İŞKUR SANIYORSUNUZ AMA…

Dolandırıcılar pandemi döneminde en çok başta İŞKUR olmak üzere kamu kurumlarının web sitesi gibi görünen sahte siteler kurarak işsizlere yaklaşıyor. Bu sahte siteleri, kontrolün çok düşük olduğu Twitter'da sponsorlatarak çok sayıda insana ulaşan dolandırıcılar, sahte siteye iş bulma umudu ile giren insanların tüm verilerini elde ediyorlar. Her bir veri, internetin karanlık tarafı olan darkweb'de 2 dolara kadar alıcı buluyor.

Son dönemin diğer bir popüler sahtekarlık yöntemi “Evden çalışarak 5 bin dolar kazanmak ister misiniz” diyerek işsizlerin iş umudunu sömürmek. Dolandırıcılar global bir şirketin internet sitesini aratmayacak kalitede kurdukları sahte şirket sitesinde “sadece Youtube videoları izleyerek” ya da “sadece bazı reklamları tıklayarak” 5 bin dolar maaş öneriyor. Bunun için yapmanız gereken 300 dolar gibi “ufak bir kayıt parasını” ödemek. Pandemi dönemi artan işsizliği kullanan bu dolandırıcılara elbette işe kayıt parasını ödedikten sonra ulaşabilen kimse olmuyor.

PEKİ NE YAPMALI?

Pandemi sürecinde işsiz kalanları hedefleyen siber dolandırıcıların bu dönemde özellikle evden çalışma imkanı sağlayan iş ilanları kullandıklarını belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, iş arayanları şöyle uyardı: “Başvurmadığınız bir iş için aranıyorsanız dikkatli olun. Yüksek maaş tekliflerine şüpheyle yaklaşın. Hemen işe alınıyorsanız bu normal değildir. Hassas kişisel bilgileriniz isteniyorsa temkinli yaklaşın. Kişisel banka hesabınız ya da e-devlet üzerinden yapmanız gereken işlemler veya vermeniz gereken bilgiler olduğu söylenirse unutmayın ki bu normal sürecin dışında bir durumdur. Bazı durumlarda ise, yeni bir banka hesabı açmanız veya bir kredi raporu formu doldurmanız istenebilir. Siber dolandırıcılar, bu yöntemle önemli kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor.”