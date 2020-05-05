İşsizlik fonu için borç alan ilk eyalet California oldu

Nisanın son haftasında, corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan ABD'li sayısı 20 milyonu geçmişti. O dönemde yapılan haberlerde, eyaletlerin işsizlik fonundaki paralarının hızla tükendiği ve kısa sürede tamamen biteceği belirtilmişti. Aradan geçen sürede bu sayının üzerine 10 milyon daha eklendi ve beklenen senaryo gerçekleşti.

ILLINOIS VE CONNECTICUT SIRADA

İşsizlik maaşlarını yatırmak için federal hükümetten borç alan ilk eyalet California. Business Insider'ın derlediği habere göre eyalet, 348 milyon dolar aldı. Ancak California bu konuda tek olmayacak gibi görünüyor. Kısa süre içerisinde Illinois ve Connecticut eyaletlerinin de borç için federal hükümete başvurması bekleniyor.

BÜTÇELER YENİDEN DÜZENLENECEK

Salgın nedeniyle işsizlik maaşı başvuran ABD'lilerin sayısı 30 milyonu geçti. Vergi Vakfı'na göre kısa sürede bu kadar işsizin ortaya çıkması, eyaletleri fazlasıyla zor durumda bıraktı. Bunun sonucu olarak güven fonları da hızla tüketilmeye başlandı.

ABD yasalarına göre eyaletler, kongre onayı aranmaksızın federal hükümetten para alabiliyor. Ancak bunu geri ödemeleri şart. Genelde mali açık vermeyen eyaletler, borçları geri ödemek için bütçelerinde yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalıyor. 2009'daki büyük daralma sırasında birçok eyalet işsizlik ödemeleri için borç almış, ardından bütçeyi dengelemek için ya yardımların süresini ya da ödemeleri azaltmıştı.

1 TRİLYON DOLARLIK YENİ PAKET HAZIRLIĞI

Ulusal Valiler Birliği'ne göre salgın nedeniyle en az 500 milyar dolarlık yeni bir acil federal yardım paketine ihtiyaç duyuluyor. Demokrat kongre üyeleri, eyaletler için yeni bir destek bütçesi ayrılması çağrısında bulundu. Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi, Demokratlar'ın eyaletlere yardım için 1 trilyon dolarlık paket oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

ABD daha önce corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için, 2.1 trilyon dolarlık CARES yasasını onaylamıştı.