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İşsizlik maaşı için Iban kayıt ve Iban güncelleme nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden Iban güncelleme linki…

Corona virüsü sebebiyle işsizlik maaşı ödemelerinde yeni döneme girildi. İşsizlik maaşı ödemeleri, PTT şubelerinde yoğunluk olmaması için hesap numaralarına yapılıyor. Ancak ödemelerin hesabınıza gelmesi için İşkur üzerinden Iban numaranızı güncellemeniz gerekmekte. İşte işsizlik maaşı için Iban kayıt ve güncelleme linki…

13:19 -
Haberler Ekonomi
İşsizlik maaşı için Iban kayıt ve Iban güncelleme nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden Iban güncelleme linki…

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de birçok şey değişmiş durumda. Bunlardan biri de işsizlik maaş ödeneği. Daha önce PTT şubelerinden alınan işsizlik maaşı, corona virüsü yüzünden alınan tedbirler kapsamında hesap numaralarına aktarılıyor. Peki, İşkur üzerinden hesap numarasınız nasıl kayıt edebilirsiniz? İşte gerekli bilgilier…

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.

DUYURU

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN’a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN ‘TR’ ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve ‘IBAN Kaydet’ düğmesine basınız. IBAN silmek için ‘IBAN Sil’ düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN’ınız silinir.

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