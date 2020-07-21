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İşsizlik maaşı ödeme günleri belli oldu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından, işlerini kaybeden ve belirli şartları sağlayan kimselere işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Yeni bir iş bulana kadar destek olmak amacıyla ödenen işsizlik maaşlarının, bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği paralarının 27 Temmuz’da ödeneceğini açıkladı. Peki, işsizlik maaşı ödeme günleri neler? İşte detaylar…

10:58 -
Haberler Ekonomi
İşsizlik maaşı ödeme günleri belli oldu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Pandemi nedeniyle veya başka bir sebeple işlerini kaybeden vatandaşlar, belirli şartları sağlaması durumunda işsizlik maaşından yararlanabiliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeler, corona virüsü pandemisi sebebiyle, İŞKUR sitesinden kayıt edilen IBAN numaralarına ödeniyor. İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı ödemelerinin 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hesaplara geçeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

“5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”

İŞSİLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NELER?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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