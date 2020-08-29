İşsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül’de başlayacak! İşsizlik maaşı ödeme günleri belli oldu

Kendi istek ve kurusu dışında işsiz kalan ve İŞKUR'un belirlediği şartları sağlayan vatandaşlara, belirli bir süre ve daha önce yatırılan primleri üzerinden işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.