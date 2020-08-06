İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün yapılacak? İşsizlik maaşı yattı mı?

Normalde her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşları, Kurban Bayramı öncesinde ödendi. İŞKUR tarafından, işlerini kaybeden kimselere belirli şartları sağması durumunda işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor ve gelecek ayın işsizlik maaşlarının 5 Eylül’de ödenmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayı işsizlik maaşıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak işsizlik ödeneğinin her ayın 5’inde yatması nedeniyle bir sonraki ödemelerin ayın 5’inde yatırılacağı tahmin ediliyor.