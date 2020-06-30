İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşini kaybeden vatandaşlara, belirli şartları sağlaması durumunda işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor. Her ayın beşinde hesaplara geçen işsizlik maaşları, daha önce PTT kanalı ile ödeniyordu. Ancak corona virüsü sebebiyle isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden kayıt edilen IBAN numarası ile ödemelerini alabiliyor. İşte işsizlik maaşının hesaplara geçeceği tarih…

İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

İşsizlik maaşı, kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara dün itibariyle yatırılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.