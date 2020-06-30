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İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden ve belirli şartları sağlayan vatandaşlar, İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalde her ayın 5’inde yatan işsizlik maaşlarının, 29 Haziran’dan hesaplara geçeceğini söylemişti. Dün itibariyle işsizlik maaşları hesaplara geçmeye başladı. İşte işsizlik maaşları ile ilgili son gelişmeler…

10:29 -
Haberler Ekonomi
İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşini kaybeden vatandaşlara, belirli şartları sağlaması durumunda işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor. Her ayın beşinde hesaplara geçen işsizlik maaşları, daha önce PTT kanalı ile ödeniyordu. Ancak corona virüsü sebebiyle isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden kayıt edilen IBAN numarası ile ödemelerini alabiliyor. İşte işsizlik maaşının hesaplara geçeceği tarih…

İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

İşsizlik maaşı, kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara dün itibariyle yatırılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

işsizlik maaşı
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