İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik ödeneği kaç lira?

Corona virüsü sebebiyle işsiz kalan birçok vatandaş umudunu işsizlik maaşına bağladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce işşiz vatandaş bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli şartların taşınması durumunda sigortalı işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor. 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Geçen ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan’daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi. Bu ay da mayısın ilk haftasında vatandaşlara maaşların ulaştırılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,