İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? İşsizlik maaş ödemeleri nasıl yapılıyor?

İşlerini kaybeden vatandaşlara, belirli şartları sağlaması halinde işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. 2020’de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira. Peki, corona virüsü sebebiyle işsizlik maaşları ödemesi nasıl yapılmaya başlandı? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ŞARTLAR

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı için şartları sağlayan vatandaşların işsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor.

EVDE İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

PTT A.Ş’den yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT’nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı. Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekti.