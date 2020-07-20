İşsizlik maaşlarının yatacağı tarih açıklandı! İşsizlik ödeneği bayramdan önce yatar mı?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aylık olarak belirli şartları taşıyan vatandaşlara işsizlik dönemlerinde ödeme sağlanıyor. Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden ya da salgın nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlar şartları taşımaları halinde İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşından yararlanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL

En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi bu adresten de online olarak başvuru yapılabilir.