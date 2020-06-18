İşsizlik sigortası primi artırılma hazırlığında

İşsizlik Sigortası Fonu pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemeleri yoluyla çalışanların imdadına yetişti. Fondan yapılan ödemeler artarken, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması nedeniyle fonun prim gelirleri yüzde 40 oranında azaldı. Giderlerin gelirleri aşması sonucu fonun toplam varlıkları bir ayda 6 milyar lira azaldı. Fondan yapılan harcamalardaki artış dolayısıyla prim artışı gündeme geldi.

PRİMLER GEÇİCİ OLARAK ARTACAK

Habertürk Gazetesi’nden Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'nu tekrar güçlendirmek amacıyla primlerin artırılması öngörülüyor. İşsizlik fonuna işçinin brüt ücretinin yüzde 1'i oranında işçi, yüzde 2'si oranında da işveren primi yatırılıyor. Geçici olarak bu oranların iki katına çıkartılması öngörülüyor. Artırımlı prim ödemesinin şimdilik yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

FON VARLIKLARI 6 MİLYAR LİRA AZALDI

Hem harcamaların artması, hem de gelirlerin azalmasının sonucunda fonun toplam varlıkları hızla azaldı. 2019 yılı sonunda 131.5 milyar lira olan fonun varlıkları nisan ayında 133.2 milyar liraya çıkmışken, mayıs ayında 127.3 milyar liraya geriledi. Fon varlıklarındaki bir aylık erime 6 milyar liraya ulaştı. Böylece fonun toplam varlıkları 2018 yılı sonundaki 127.6 milyar lira düzeyine geriledi.

Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine hak kazanan kişilere yapılan 5 milyar lirayı aşkın ödeme ile nakdi ücret desteği ödemeleri fonun gelir gider tablolarına haziran ayında yansıyacak. Dolayısıyla fon varlıklarındaki azalmanın haziran ayında da devam etmesi bekleniyor.