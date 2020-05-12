İşsizlikte yalancı bahar

Corona virüsü salgınının çalışma hayatını derinden sarsmadığı şubat ayında işsizlik rakamlarında nispi bir toparlanma görülse de iş gücünde ve istihdamda büyük kayıplar yaşandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 1.1 puanlık azalışla yüzde 13.6'ya geriledi. Ancak, toplam iş gücündeki düşüş işsizlik oranında da azalmasında etkili oldu. İş gücü şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişilik azalışla 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2.6 puan azalarak yüzde 49.9 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısında da düşüş gözleniyor.

ÜMİTSİZLER ARTTI

Geçen yıla oranla istihdam edilenlerin sayısı 602 bin kişi azalarak, 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı 1.7 puanlık azalışla yüzde 43.1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan iş gücü verilerine göre, geçen yıla oranla 1.1 milyon kişi iş bulmaktan ümidini kesti. Bu rakam geçen yıla göre göre yüzde 78.3'lük artış gösterdi. Çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanların oranı da yüzde 35'lik artışla 3.2 milyonu aştı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı.

GENÇLER İŞSİZ

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan azalışla yüzde 24.4 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta, istihdam oranı 2.5 puan azalarak yüzde 29.5 olurken, gençlerin iş gücüne katılma oranı ise 4.2 puanlık sert bir düşüşle, yüzde 39.1 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde kamu alımları artış gösterirken, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu. Şubat 2020 döneminde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.5 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.