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İstanbul, Ankara ve İzmir’den bazı şehirlere yaklaşık bilet fiyatları

Corona virüsü salgınından itibaren astronomik fiyatlara ulaşan otobüs biletleri için tavan fiyat uygulamasına gidildi. Peki bilet fiyatları hangi büyükşehire ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den bazı büyükşehirlere bilet fiyatları...

Sozcu.com.tr
14:23 -
Haberler Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir’den bazı şehirlere yaklaşık bilet fiyatları

Ulaştırma Bakanlığı tarafından kara yolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bilet fiyatları kilometreye göre en fazla 500 TL ile sınırlandırıldı. Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’dan bazı büyükşehirlere gitmenin maliyeti ne kadar oldu? İşte detaylar…

 

SAAT 17:00'DAN İTİBAREN SEFER DÜZENLENEBİLİYOR

28 Mart 2020 tarihinden itibaren iller arası otobüs seferleri saat 17:00'dan itibaren valilik izni ile gerçekleştirilebiliyor. E-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alan vatandaşların otobüslerle yolculuk yapmasına izin veriliyor.

Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliklere bildiriliyor. İl değiştiren yolcular 14 gün boyunca değiştirdikleri illerdeki adreslerinde karantinaya alınıyor.

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Ankara Çanakkale Corona e-devlet Ekonomi istanbul izmir
Son güncelleme: 15:10 14.05.2020
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