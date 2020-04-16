İstanbul hareketlilik düşünde New York’u geçti, Roma’nın gerisinde kaldı

Corona virüsü salgını, tüm dünyada yaya ve araç trafiğini düşürdü ancak düşüş şehirler arasında ciddi farklılıklar da bulunuyor.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin Apple hareketlilik verilerini kullanarak dünyanın önde gelen bazı şehirlerini kıyaslayarak yaptığı hesaplamaya göre, yaya ve araç trafiğinde en fazla düşüş Roma’da yaşandı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ ROMA’DA

13 Ocak’ta 100 olan endeks değeri, karantina önlemlerinin etkili olduğu 13 Mart-13 Nisan döneminde Roma’da (İtalya) yaya trafiğinde 7,1, araç trafiğinde 13,3’e düştü.

En fazla düşüş olan ikinci kent olan Barcelona’da (İspanya) ise yaya trafiği bu dönemde 8,8’e, araç trafiği 15’e geriledi.

İstanbul’da ise endeks yayalarda 30,5’e, araçlarda 41,1’e geriledi.

Salgının önlenmesi açısından kritik olan hareketlilik düşüşünde İstanbul; Roma, Barcelona, Madrid (İspanya), Paris (Fransa), Atina (Yunanistan), Viyana (Avusturya) ve Amsterdam’ın (Holllanda) gerisinde kalırken, New York (ABD), Brüksel (Belçika), Londra (İngiltere), Berlin (Almanya), Kopenhag (Danimarka) ve Frankfurt (Almanya) gibi kentlerin önünde yer aldı.

Apple’ın hareketlilik verileri, Apple’ın haritalar uygulamasındaki yol tarifi isteklerinden derleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI ARTIŞ

Apple’ın Türkiye hareketlilik verilerinde, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan'da araç hareketliliği 38,86, yaya trafiği 32,49 değerini alırken, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan'da araç trafiği sırasıyla 15,04 ve 19,54, yaya trafiği 14,58 ve 15,69 değerlerini almıştı.

Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan'da ise hareketlilik araç kullanımında 43,99, yürüyüşte 36,99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıkmıştı.