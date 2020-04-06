İstanbul Havalimanı’nda 3. pist haziranda açılabilir

Geçen yıl 6 Nisan’da tam kapasiteyle operasyona başlayan İstanbul Havalimanı'nın ilk yılını doldurması nedeniyle yaptığı yazılı değerlendirmede Samsunlu, “6 Nisan 2019’dan 31 Mart 2020 tarihine kadar yaklaşık bir yıllık dönemde 64 milyon yolcu ve 74 hava yolu şirketine İstanbul Havalimanı’nda ev sahipliği yaptık. 737 Max tipi uçakların yerde olmasıyla yaşanan kaybın yanı sıra geçen yıl taşınma döneminde uçuş yapılmayan günler ve 22 Nisan’a kadarki kademeli tam kapasiteli operasyona geçiş de bu yolcu sayısının bugün çok daha yukarılarda olmasını engelledi” dedi ve ekledi:

“CORONA CİDDİ GERİLEMEYE NEDEN OLDU”

“2019’da yaşadığımız bu tür durumların yol açtığı kapasite kaybını, Ocak 2020'den itibaren Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını da artırdı. Bu salgının hızla ilerleyişi de havacılık sektöründe ciddi bir gerilemeye neden oldu.”

Samsunlu buna karşın havalimanında 3. pisti devreye almaya hazırlandıklarını belirterek, “Hâlihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak” diye konuştu.

Samsunlu ayrıca, ilk işletme yılı içerisinde DHMİ tarafından garanti edilen 233.1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme gerçekleştirildiğini söyledi. (REUTERS)

