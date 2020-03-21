Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul, pahalılık artışında dünya şampiyonu oldu

The Economist Intelligence Unit, dünyadaki en pahalı şehirleri belirlediği araştırmasında 2019’da en çok pahalanan şehrin İstanbul olduğunu açıkladı. İstanbul, 2019 yılında 24 sıra birden tırmanarak 96’ncı en pahalı şehir olarak listede yer aldı.

06:00 -
Haberler Ekonomi
İstanbul, pahalılık artışında dünya şampiyonu oldu

Özlem Ermiş BEYHAN

Economist'in sıralamasında İstanbul bir önceki yıl 120'nci sırada yer alıyordu. The Economist, pahalılıktaki artışta enflasyonun yanı sıra TL'nin değersizleşmesinin de etkisi olduğunu vurguladı.

İstanbul'da yaşamak 2019 yılında yüzde 13 pahalandı. Saygın ekonomi dergisi The Economist'in gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 150'den fazla kriteri baz aldığı araştırmasının sonuçlarına göre, dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğu Asya ve Avrupa'da yer alıyor.

Bu yıl ilk kez ilk sırayı 3 şehir birden paylaşıyor: Hong Kong, Singapur ve Osaka en pahalı şehirler listesinde ilk sırada yer aldı.

Son güncelleme: 04:06 21.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more