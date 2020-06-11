İstanbul yaşam maliyetinde dünyada 156’ıncı oldu

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu.

Hong Kong'un ardından Aşkabat, Tokyo, Zürih ve Singapur en pahalı şehirler olurken; 208'inci sıradaki Windhoek ve 206'ıncı sıradaki Taşkent ile Bişkek Tunus'un ardından en ucuz şehirler olarak sıralandı.

Türk Lirası'nın ABD dolarına karşı değer kaybetmesi sebebiyle geçtiğimiz yıl araştırmada 154'üncü sırada yer alan İstanbul ise, listede 156'ıncı sıraya yerleşti.

İstanbul'un uluslararası firmaların expat çalışanları için hala cazip bir şehir olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye Bilgi Hizmetleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, “İstanbul geçen yıl gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza göre yaşam maliyetinde 2 sıra ucuzlayarak 156'ıncı sırada yer aldı. Ekonomik dalgalanmalara rağmen TL'de yaşanan değer kaybı İstanbul'un expat çalışanlar için yaşam maliyeti açısından cazip bir merkez olarak kalmasını sağladı.” dedi.

ABD’NİN EN PAHALI ŞEHRİ NEW YORK 6'INCI SIRAYA YÜKSELDİ

ABD dolarının diğer temel para birimlerine karşı gücünün yanı sıra küresel ekonomik gerileme ile birlikte ABD’deki şehirler bu yılın en pahalı şehirleri sıralamasında yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre üç basamak yükselerek 6'ıncı sıraya yerleşen New York, Amerika'nın en pahalı şehri unvanını elde etti. San Francisco 16'ıncı, Los Angeles 17'inci, Honolulu 28'inci ve Chicago 30'uncu sırada yer alırken, 132'inci sıradaki ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti’nde bulunan Winston Salem, en ucuz ABD şehri oldu.

Kanada dolarının değer kazanması ise Kanada şehirlerinin sıralamada yükselmesine neden olurken, geçen yıla göre 18 sıra yükselerek 94'üncü sırada yer alan Vancouver en pahalı şehir oldu. Toronto 98'inci sırada yer alırken, 151'inci sıradaki Ottawa en ucuz Kanada şehri oldu.

Güney Amerika'da ise 66'ıncı sırada yer alan San Juan en pahalı şehir olurken, onu 73'üncü sıradaki İspanya Limanı, 78'inci sıradaki Son Jose ve 88'inci sıradaki Urugay'ın Montevideo izledi. 198'inci sırada bulunan Managua ise geçen yıla göre iki sıra yükselmesine rağmen Güney Amerika'nın en ucuz şehri oldu.

İLK 10'DA ÜÇ AVRUPALI BULUNUYOR

Yaşam Maliyeti Araştırması'nın 2020 sonuçlarına göre, üç Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 4'üncü sırada yer alan Zürih Avrupa'daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçtiğimiz yıla göre 4'er basamak yükselen Bern 8'inci, Cenevre ise 9'uncu sırada yer aldı. Avrupa şehirlerinin çoğundaki düşük fiyat artışlarına karşın, euronun ABD doları karşısında zayıflamasıyla Avrupa şehirleri listede geriledi. Bölgedeki şehirlerden Milano 47'inci, Paris 50'inci ve Frankfurt 76'ıncı sırada yer aldı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı, güçlü yerel para birimini etkilemedi ve tüm büyük küresel para birimlerine karşı değer kazandı. Bununla beraber Londra 19'uncu, Birmingham 129'uncu ve Belfast 149'uncu sırada kendisine yer buldu.

TEL AVIV EN PAHALI ORTA DOĞU ŞEHRİ ÜNVANINI KORUYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ekonomiyi çeşitlendirmeye devam ederek petrol endüstrisinin GSYİH üzerindeki etkisini azalttı. Hem Dubai hem de Abu Dabi’de devam eden bu süreç nedeniyle negatif fiyat hareketi oldu. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan da petrol ihracatının etkisini sınırlamaya ve daha çeşitlendirilmiş bir ekonomik modele geçmeye çalışıyor. Fiyatlar son altı aydır istikrarını korudu; ancak yaklaşan katma değer vergisi artışıyla birlikte fiyatların değişiklik göstermesi bekleniyor. Listede önceki yıla göre üç basamak yükselerek 12'nci sırada yer alan Tel Aviv, Orta Doğu'nun en pahalı şehir unvanını korudu. Dubai 23'üncü, Riyad 31'inci ve Abu Dabi 39'uncu basamakta yer aldı. Bölgede 40 sıra yükselerek 126'ıncı sırada kendisine yer bulan Kahire ise en ucuz şehir olmaya devam ediyor.

EN PAHALI İLK 10’DA AFRİKA ŞEHRİ YOK

Geçtiğimiz yıl 11'inci sırada yer alarak dünyanın en pahalı ilk 10 şehri arasından kurtulan N'Djamena, bu yıl ise 15'inci sırada yer alarak Afrika'nın en pahalı şehri oldu. 209'uncu sırada yer alan Tunus'un Tunus şehri ise bir kez daha bölgenin ve dünyanın en ucuz şehri oldu.