İstanbul’da 2019 yılında 20 bin 227 iş yeri kapandı

İBB İstanbul İstatistik Ofisi 2019 yılına ilişkin İstanbul'daki reel piyasaların değerlendirildiği Nisan 2020 İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı.

Periyodik olarak yayımlanan İstanbul Ekonomi Bülteni, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine dayanılarak hazırlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2018 yılında, 50 bin 155 yeni işyeri faaliyete geçerken, 2019 yılında, bu rakam 47 bin 447'e düştü. 2020 Ocak-Şubat döneminde ise 10 bin 851 iş yeri açılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

KAPANAN İŞ YERİ SAYISI ARTTI

İstanbul'da, 2019 yılında, kapanan ve tasfiye edilen işyeri sayısı ise bir önceki yıla göre artarak 20 bin 227 oldu. 2020 Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan ve tasfiye edilen işyeri ayısı artarak 5 bin 655 olarak kaydedildi.

İHRACATIN YÜZDE 49.4'Ü İSTANBUL'DAN

2018 yılında, Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 49,8'i İstanbul'dan yapılırken, 2019 yılında bu oran yüzde 49,4 oldu. Türkiye'nin 2019 yılı ihracatı 2018'e göre yüzde 2,1; İstanbul'un ise yüzde 1,2 oranında arttı.

2020 Ocak ayında ise bir önceki yılın ilk ayına göre İstanbul'da gerçekleşen ihracat yüzde 3,9 büyürken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 3,7'lik bir artış oldu. Türkiye'de ise 2020 Ocak ayında bir önceki yılın ilk ayına göre ihracat yüzde 6'lık bir artış kaydedilirken, Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3'lük bir azalış gösterdi.

İTHALAT AZALDI

İstanbul'da, 2019 yılı ithalatı 2018'e göre yüzde 12,4'lük bir azalış; 2020 Ocak ayında, ithalat bir önceki yılın ilk ayına göre yüzde 26,3'lük bir artış oldu. Türkiye'de ise 2019 yılı ithalatı yüzde 9 azalırken, 2020 Ocak ayında, bir önceki yılın ilk ayına göre yüzde 18,8'lik bir artış kaydedildi.

2019'da Türkiye'deki toplam ithalatın yüzde 52,2'si İstanbul'dan gerçekleşti. 2020 Şubat döneminde ise İstanbul'da, ithalat bir önceki aya göre yüzde 6,2'lik bir azalış gösterirken bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 22,2'lik bir artış gösterdi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

İstanbul'da, 2019 yılında, toplam ihracatın yüzde 9,1'i Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti. 2018 yılına göre İstanbul'dan Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracatta bir azalma görülürken, Fransa ve İtalya'ya yapılan ihracatta artış oldu.

2020 Ocak ayında, İstanbul'dan Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yılın Ocak ayına göre 20 milyon dolar azalarak 673 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ise 109 milyon dolar azalarak 507 milyon olarak gerçekleşirken, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yapılan ihracatlar da ise toplamda yüzde17'lik bir artış gözlendi.

2020 Şubat ayında ise Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya yapılan ihracat bir önceki aya göre azalış azalırken, İspanya'ya yapılan ihracat arttı.

ÇİN'DAN İTHAL ETTİK

2019 yılında, İstanbul'a en yüksek ithalat yüzde11,3'lük pay ile Çin'den gerçekleşti. Çin'i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya takip etti.

Bu 5 ülke İstanbul'a gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 40'ını oluşturdu. Türkiye'de ise 2019 yılında yüzde 11 ile ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla Almanya, Çin, ABD ve İtalya izledi.

2020 Ocak ayında, İstanbul'a Çin'den gerçekleşen ithalatta bir önceki yılın Ocak ayına göre 164 milyon dolar, Almanya'dan yapılan ithalatta ise 250 milyon dolar artış kaydedildi.

Rusya, ABD ve İtalya'dan yapılan ithalatlarda ise toplamda 270 milyon dolarlık bir artış gözlendi. 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre Çin, Almanya, Rusya, ABD'den yapılan ithalatta azalış; İtalya'dan yapılan ithalatta artış görüldü.

MOTORLU KARA TAŞITLARI İLK SIRADA

2019 yılında, İstanbul'da ihracatın yüzde 98,1'i imalat sanayinde gerçekleşti. İmalat sanayi ihracatı içinde ilk sırayı ise motorlu kara taşıtları aldı.

2019 yılında motorlu kara taşıtları imalatından yapılan ihracat 14 milyar 761 milyon dolar olurken bu sektörü sırasıyla; giyim eşyalarının imalatı, ana metal sanayii, elektrikli teçhizat imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti. İstanbul'da, 2019 yılında ithalatta da ilk sırayı yüze 91,9 ile imalat sektörü aldı.

2019 yılında imalat sanayi ihracatında bir önceki yıla göre 12 milyar dolarlık bir azalış gözlendi. En yüksek ithalatın gerçekleştiği sektör ise 19 milyar 193 milyon dolar ile ana metal sanayii oldu.

Bu sektörü sırasıyla; kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı takip etti.