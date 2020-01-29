İstanbul’da deprem sigortası oranı yüzde 4 arttı

Elazığ ve Malatya ile yeniden hatırladığımız deprem, akıllara zorunlu deprem sigortasını getiriyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ ve Malatya'daki hasar tespitlerine ilişkin bilgi verirken zorunlu deprem sigortasında merak edilenleri cevapladı.

Depremin gerçekleştiği toplamda 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya'da DASK ekipleri sahaya inerek hızla hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler'in verdiği bilgilere göre; Elazığ'da 123 bin konutun 43 bininde (yüzde 35), Malatya'da ise 165 bin konutun 63 bin tanesinde (yüzde 38) zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

İSTANBUL’DA YÜZDE 4 ARTTI

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı. 26 Eylül’de 5.8 şiddetinde bir depremle sallanan İstanbul’da DASK oranı o tarihten sonra yüzde 4 artışla yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıktı.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu artışın iki önemli nedeni var. Bunlardan ilki 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlarda oluşan endişe. İkincisi ise yeni konut satışlarında yaşanan artış. Çünkü doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerinde zorunlu doğal afet sigortası gerekiyor.

İLGİLİ HABER İstanbul'da 1 milyondan fazla konutun DASK'ı yok

“7 BİN 500 DÜZEYİNDE İHBAR ALDIK”

Güler, Elazığ ve Malatya depreminin ardından kurum olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, bu süreçte “Alo DASK 125” çağrı merkezi üzerinden hasar ihbarlarını topladıklarını anlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından hasar uzmanı eksperlerin sahaya inerek hasar tespitlerini yapacağını söyleyen Güler, “Hasar tespitlerini yaptıktan sonra tazminat tutarlarını belirleyerek vatandaşlarımıza en kısa süre içinde tazminat ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Tazminat ödemelerimizi gerçekleştirerek sigortalılarımızın bu zor günlerinde yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Güler, Elazığ ve Malatya’daki yapılarda zorunlu deprem sigortalılığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Doğu Anadolu Bölgesindeki genel sigortalılık oranına baktığımızda bu oran yüzde 40 düzeyinde. Depremine meydana geldiği Elazığ’da 123 bin konutun 43 bin tanesi zorunlu deprem sigortası teminatına sahip bulunuyor. Yani bu ilimizde sigortalılık oranının yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Malatya’ya baktığımızda 165 bin konutun 63 bin tanesinde zorunlu deprem sigortası mevcut. Burada da yüzde 38 oranında bir sigortalılık oranına sahibiz.

Halihazırda DASK olarak hasar ihbarlarını alıyoruz, buna ilişkin veriyi hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra söyleyebilmek mümkün olacak. Şu anda biz DASK olarak 7 bin 500 düzeyinde ihbar almış bulunmaktayız.” (İHA-sozcu.com.tr)