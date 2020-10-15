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İstanbul’da ekmeğe yüzde 20 zam

İTO'ya bağlı olan fırınlardan sonra İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı olan fırınlar da ekmeğe yüzde 20 zam yaptı. Ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseldi. İstanbul'da yarından itibaren yeni tarife geçerli olacak.

Güncellenme: 16:23, 15/10/2020
Haberler Ekonomi
İstanbul’da ekmeğe yüzde 20 zam

İstanbul Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL’den 1,5 TL’ye yükseltildi.

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı.

İstanbul’da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra ‘Birlik’ler tarafından onaylanıyor.

İSTANBUL’DA İKİ FARKLI EKMEK FİYATI VAR

İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar kendi fiyatlarını kendileri belirliyor.

İstanbul Ticaret Odası komisyonunda kabul edilen düzenlemeye göre iki gün önce ekmeğe yüzde 20 zam yapılmış ve 240 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL’ye çıkmıştı.

(sozcu.com.tr-DHA)

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Ekonomi istanbul Sanayi zam
Yayınlanma Tarihi:16:08,
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