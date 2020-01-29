İstanbul’da en çok domates tüketildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul’un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir Yaş Meyve ve Sebze Hallerine 2015 yılında 3 milyon 17 bin 29 ton, 2016 yılında 3 milyon 126 bin 776 ton, 2017 yılında 3 milyon 5 bin 364 ton, 2018 yılında 2 milyon 816 bin 408 ton meyve- sebze getirildi. 2019 yılında ise bu rakam 2 milyon 779 bin 335 tona kadar geriledi. Geçen yıl hallere gelen toplam ürün miktarında 2018’e göre yaklaşık yüzde 1,3 oranında bir azalma yaşandı. Tonaj bazında ise düşüş 37 bin 53 ton oldu.

İSTANBULLULAR DAHA AZ MEYVE YEDİ

2018 yılında İstanbul Hallerine 1 milyon 220 bin 376 ton meyve girişi olurken, 2019 yılında ise bu tonaj 54 bin 951 ton düşüşle 1 milyon 165 bin 425 ton olarak gerçekleşti. İki yıl arasındaki azalma oranı yüzde 4,5’a yaklaştı.

2018 yılında 1 milyon 596 bin 32 ton olan sebze girişi ise, 2019’da 17 bin 898 ton artışla 1 milyon 613 bin 930 ton oldu. Artış yüzde 1,1 oranında gerçekleşti.

KARPUZ VE ELMA EN ÇOK YENEN MEYVE

2019 yılında İstanbul hallerine en çok getirilen meyve 156 bin 555 ton ile karpuz oldu. Karpuzu sırasıyla 122 bin 110 ton ile elma, 120 bin 787 ton ile mandalina, 111 bin 640 ton ile portakal ve 87 bin 65 ton ile muz izledi.

EN ÇOK ARTIŞ ÜZÜMDE YAŞANDI

Tonajı en çok artan meyvelere bakıldığında ise geçen yıl 2018’e göre en büyük artış üzümde yaşandı. Üzümün tonajı 12 bin 741 artarken, tonajı artan diğer meyveler ise sırasıyla 8 bin 748 tonla kavun, 3 bin 946 tonla limon, 3 bin 553 tonla çilek ve 1.834 tonla elma oldu.

DOMATES VE PATATES BÜYÜK FARKLA ZİRVEDE

İstanbul’a giren sebzelerde, domates ve patates büyük bir farkla ilk ve ikinci sırada yerini aldı. Şehre 2019 yılında 431 bin 893 ton domates, 190 bin 176 ton patates, 156 bin 750 ton salatalık, 121 bin 828 ton biber ve 91 bin 891 ton kuru soğan geldi.

DOMATES SON 3 YILIN ŞAMPİYONU

Geçen yıl tonajları en çok artan sebzelerde de domates ilk sırada yer aldı. 2018 yılında 409 bin 281 ton olan domatesin tonajı, 2019 yılında 22 bin 612 ton artış göstererek 431 bin 893 tona yükseldi. Domatesi ise karnabahar, havuç, semizotu ve maydanoz izledi.