İstanbul’da mesai saatleri nasıl değişecek? 4 saatli öneri…

Son dönemde artan corona virüsü vakaları sonrası İçişleri Bakanlığı bir dizi kararlar almış ve toplu taşımada önlemler artırılmıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre de metrolarda ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si, metrobüs ve otobüslerde ise 3'te 1'i kullanılabilecek.

Bu kurala ne kadar uyulduğu tartışma konusu. Çünkü Ankara ve İstanbul gibi kalabalık şehirlerde özellikle mesai saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor. Ankara’da bu durumun önüne geçmek için ilk adım atıldı ve valiliğe bağlı çalışanların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Valiliğe bağlı kurumların mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde düzenlendi.

İSTANBUL NE OLACAK?

İstanbul’da da corona virüsü tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli oldu. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, DHA’ya yaptığı açıklamada toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, “Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek” dedi.

“ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYU BERABER KAPSAMALI”

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Nisan, mayıs, haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü.

Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60’ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı” dedi.

VALİLİK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, “Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek” diye konuştu.

AĞUSTOSTA EN FAZLA OTOBÜS KULLANILDI 2020 Ağustos ayı için akıllı bilet bindilerinin yüzde 48,1'i lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 27,9'u Metro-Tramvayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü ise deniz yolunu tercih etti. İstanbul'da temmuz ayında toplu taşımada, haziran ayına göre %28 oranında artış meydana gelirken; ağustos ayında, temmuz ayına göre %5,7 oranında artış oldu.

“YOLCULUKLARI KARŞILAMAYA KAPASİTE YETMİYOR”

Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor.

İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00’da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır.”

100 KİŞİDEN 29’U İSTANBUL’DA ÇALIŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi 1 Mayıs vesilesiyle TÜİK ve SGK verilerinden yararlanarak şehirdeki çalışan verilerini yayımladı. Buna göre 2020 Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de sigortalı işçi sayısı, (4A'ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul'da 4 milyon 137 bin 618. Yani Türkiye'deki 100 işçinin 29'u İstanbul'da çalışıyor

ERKEK ÇALIŞAN DAHA FAZLA 2019 yıl sonu itibarıyla İstanbul'da çalışanların yüzde 69'u erkek, yüzde 31'i kadınlardan oluşuyor. Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4.7'si 15-19, yüzde 10.6'sı 20-24, yüzde 29.4'ü 25-34, yüzde 47.3'ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8'i 55 yaş üzerinde. İstanbul'da çalışan 100 kişiden 67'si hizmet sektöründe iken, 32'si sanayi, 1'i ise tarımda istihdam edildi. Çalışanların yüzde 81'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17'si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2'lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.

ORTALAMA KAZANÇ 163 TL

2020 Şubat ayı verilerine göre İstanbul'da günlük ortalama kazanç ise 163.17 TL olarak tespit edildi. Yılın aynı döneminde günlük ortalama kazanç erkeklerde 165.52 TL iken, kadınlarda 158,48 TL olarak gözlendi.

Kamuda yer alan işçilerde günlük ortalama kazanç 180.87 TL iken, özel sektördeki işçilerde bu rakam 162.05 TL.