Corona virüsü karantinasında pide satışları düştü

Ömrüm KARA/SÖZCÜ

Corona virüsü nedeniyle 23-27 Nisan günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan ayının ilk günlerinde özellikle pide satışı yapan fırıncıları etkiledi.

Yasağın olmadığı günlerde satışların normale döneceğini belirten fırıncılar tatlı satışlarında çok düşüş yaşanmadığını ifade etti. İftardan 2 saat önce pide satışlarının durması ve yasak nedeniyle satışların düşmesini fırıncılar pideleri evlere servis ederek kapatmaya çalışılıyor.

2 SAAT ÖNCEDEN PİDE SATILMAMASI YOĞUNLUĞU AZALTTI

Konu ile ilgili görüştüğümüz Üsküdar’da yaşayan fırıncı Asiye Sandıkçı (38), satışların istedikleri gibi olmadığını belirterek, “Yasak olduğu için insanların sokağa çıkamamasından dolayı satışlarımız umduğumuz gibi değil. Elimizden geldiğince pideleri evlere servis etmeye çalışıyoruz. Açığımızı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz.

Geçen yılki ramazana göre yüzde otuzluk bir düşüşümüz var. Bence bu sokağa çıkma yasağına denk geldiği için oldu. Yasak olmayan günlerde pide alımlarının daha da artacağını düşünüyorum.

Pide satışlarının iftardan iki saat önce bitmesi, fırınlarda yaşanacak yoğunluğu kesti. En fazla 4-5 kişi alıyoruz fırının içine. Kimse sıra beklemeden pidesini alıp çıkıyor. Biz de vatandaşlarımız da duyarlı hepimiz dikkat ediyoruz . Tatlı satışları da eski ramazanlar gibi değil. İnsanlar yasaktan dolayı da sadece elzem ihtiyaçlarını alıyor. Tatlı satışlarımızda yüzde ellilik bir düşüş var” ifadelerini kullandı.

TEPSİ SATIŞLARI YERİNE PAKET SATIŞ

Beyoğlu’nda fırın işleten 55 yaşındaki Hasan Çelik ise geçen Ramazan aylarına göre satışların düşük olduğunu kaydederek, “Pide satışlarımız umduğumuz kadar kötü olmadı. Yoğunluğumuz çok. Tabi önceki Ramazan aylarıyla kıyaslayamam o dönemlere göre satışlar düşük. Sosyal mesafeye özellikle dikkat ediyoruz ve ettiriyoruz. Gerekirse güvenlik güçlerimiz yanımızda onlardan destek istiyoruz. Tek tek müşteri alıyoruz içeri. Her şeyden önce kendi sağlığımız için.

Geçen yıl tepsi olarak satış yapıyorduk bu sene tatlıları paketleyerek satışa sunuyoruz. Geçtiğimiz Ramazan’a göre elbette düşük ama yine de tatlı satışlarımız da iyi gidiyor diyebilirim” dedi.

“BU MÜBAREK GÜNDE KİMSE HAK YEMESİN”

Çelik, yetkililere de çağrıda bulunarak, “Bu arada yetkililerden bir talebim var. Bölge fırıncılarını sınırlandırsınlar. Sağlıksız bir şekilde balıkçılara ekmek sattırıyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Açık korumasız şekilde 2 liraya ekmek sattıranlar var.

Biz esnaf odalarının tarifelerine uyuyoruz. Herkes uymalı. Her fırıncı kendi bölgesinde kalmalı. Bu mübarek günde kimse kimsenin hakkını yemesin. Her bölge herkese fazla fazla yetiyor. Biz de sağlıkçılar kadar hizmette ön plandayız onun için yetkililer lütfen fırın sektörüne de el atsın” şeklinde konuştu.

“GEÇEN RAMAZAN AYINA GÖRE SATIŞLARIMIZ DÜŞÜK”

Şişli’de fırıncılık yapan 42 yaşındaki Serkan Sokur ise, yayınlanan genelge doğrultusunda işlerinin karıştığını ifade ederek, “Şimdi yeni yayınlanan genelge doğrultusunda işlerimiz biraz karışık. İmalat süremiz 18.00’de sona erdiği için rakamlarımızı ayarlayamıyoruz. Mesela Ramazan’ın ilk günü az sayıda pide çıkardığımız için pek çok müşterimizi geri döndürmek zorunda kaldık. O bize biraz sıkıntı oldu. Yoksa Ramazan’da pide satışı yapılıyor, talep var.

Yüzde 20′ lik bir düşüş var geçen seneye göre ama beklentimize göre çok iyi bir oran bu. İnsanlar sosyal mesafe konusunda çok bilinçlendi. İçeride bir kişi varken ikinci kişi içeri girmiyor. Dışarda aralarında 1.5 metre mesafeyi koruyarak bekliyorlar.Saat 20.00 de olacak yoğunluk bilinçsiz bir şekilde saat 18.00 e taşındı. Yani yoğunluk yine oluyor saati taşındı sadece. İmalatın 18.00 de durması yoğunluğu iptal etmedi. Aslında imalat da saat 20.00’ye kadar gitseydi gün içinde zaten insanlar alışverişlerini rahat yapardı. Yoğunluk ciddi anlamda azalmış olurdu. Tatlı satışlarımız geçen Ramazan’a göre biraz düşük. Bana göre sebebi, fırınlar çok yoğun olduğu için tatlı alışverişini rahat yapamıyorlar. Bir an önce alıp dışarı çıkmak istiyorlar” diye konuştu.

“SOSYAL MESAFE UYARILARI YAPIYORUZ”

Beylikdüzü’nde fırıncılık yapan Hasan Çerman (38) ise yasağı şu sözlerle değerlendirdi:

* Bir çalışan arkadaşımız fırının kapısında bekliyor. İki iki alıyor müşterilerimizi içeri. Dışarıdaki kuyrukta da sosyal mesafe uyarıları yapıyoruz.Kendi fırınımızdan değerlendiriyorum.

*Ramazan’ın ilk gününü çok yoğun geçirdik. Geçen yılki Ramazan’da oluşan taleple neredeyse aynıydı. Bizim için satış anlamında bir fark olmadı.İmalatın 18.00 sonlandırılması fırıncı esnafında ilk tedirginlik yarattı. Çünkü biz stoklu çalışmıyoruz. Sıcak sıcak ürün çıkarıp sattığımız için. Dolayısıyla sayı olarak ayarlayamadık.

* Akşam saat 19.00’da tüm İstanbul genelinde ekmek, pide kalmadı. Çok vatandaşımız da mağdur oldu bu konuda. Tatlı satışlarımızda da herhangi bir düşüş yok yine geçen Ramazan’a göre. İlk günümüz çok iyiydi. Satışlarımız ilk gün yüksek oldu. Zaten bir zam da uygulamadık fiyatlar aynıydı, dolayısıyla Covid 19 bu anlamda bizi etkilemedi. Geçen yıl ne sattıysak bu Ramazan da yine aynısını satıyoruz.”