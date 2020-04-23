İstanbul’da sayaçlar okunmaya devam ediyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan ayının başında yaptığı duyuru ile, corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak adına, karantina bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik ve doğal gaz sayaçlarının okunmayacağını, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara, mevsimsellik de dikkate alınarak, tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden fatura gönderileceği açıklamıştı.

Son dönemde vatandaşların yüksek fatura bedellerine tepkisi artarken, bu durumun söz konusu uygulamadan kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak İGDAŞ ve CK Boğaziçi tarafından yapılan açıklamalara göre durum tam olarak da öyle değil. Çünkü İstanbul’da şu an için karantina bölgesi ilan edilen bir yer olmadığından bu uygulama hayata geçmiş değil. İstanbul’da hala sayaçlar okunuyor ve faturalar o ayın kullanım miktarına göre kesiliyor.

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İGDAŞ: İSTANBUL’DA KIYAS FATURA UYGULAMASI YAPILMAMAKTADIR

Konu hakkına İGDAŞ’tan sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerine fatura düzenlemek suretiyle, tüketim miktarı ve bunun karşılığı bedeli bildirmesinin, yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle bunun gerçekleşememesi olasılığına karşılık, EPDK’nın kıyas fatura kararı aldığı belirtilen açıklamada, “Bu karar kıyas fatura düzenleme süresini, nisan, mayıs ve haziran ayları için sınırlı tutmuş, ancak bunu da karantina vb. gibi zorunlu hallerin gerçekleşmesi şartına bağlamıştır. Buna göre, karantina gibi zorunlu koşulların gerçekleşmesi ve sayaç okumanın mümkün olmaması halinde, örneğin nisan faturası için son iki yılın nisan ayı tüketimlerinin ortalaması kadar bir fatura düzenlenecektir.” denildi.

Kamuoyunda ortaya çıkan nisan, mayıs ve haziran aylarında sayaç okunmayacak ve fatura düzenlenmeyecek algısının EPDK kararıyla örtüşmediği belirtilen açıklamada, “Çünkü sayacın okunması ve fatura düzenlemesi yasal zorunluluktur. Dağıtıcı şirketler bunu yasal olarak yapmak zorundadırlar.” ifadelerine yer verildi.

SAYAÇLAR OKUNUYOR

‘Sayaçlar okunmadığı ve kıyas fatura düzenlendiği için tahmini ve yüksek tutarlar yazıldığı’ şeklindeki algının yanlış olduğunu belirten İGDAŞ, “Halihazırda İstanbul'un tamamında doğalgaz sayaçları yerinde okunmakta ve faturalar gerçekleşen tüketimler üzerinden düzenlenmektedir. Yani kıyas fatura şeklinde bir uygulama yapılmamaktadır. Keza EPDK kararında belirtilen karantina vb koşullar halihazırda söz konusu değildir. Dolayısıyla sayaçlar daha evvel de ifade edildiği üzere mevzuatın gereği olarak yerinde okunmakta ve gerçek tüketim üzerinden faturalandırma yapılmaktadır.” açıklamasında bulundu.

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CK BOĞAZİÇİ: ŞİMDİYE KADAR HİÇ UYGULANMADI

İstanbul’un Avrupa yakasındaki görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada da söz konusu uygulamanın şu ana kadar hiç hayata geçirilmediği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EPDK'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ‘kıyasen fatura' düzenlemesi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından da şimdiye kadar uygulanmadı. Akdeniz ve Çamlıbel'in kırsaldaki karantina bölgelerinde kıyasen fatura düzenlenmezken, karantina bitiminde gerçek tüketim üzerinden faturalama yapılması kararı alındı. Şu anda üç bölgede de yerinde okuma ve gerçek tüketime göre faturalandırma söz konusu.

Çalışma arkadaşlarımız mahalle veya bina bazlı karantina kararları var ise bu binalarda sayaçlara okuma yapmıyor. Bu binalar ya da mahalledeki özel karantina kararının kalkması ardından yerinde okuma ve gerçek tüketime göre faturalandırma gerçekleştiriliyor.