İstanbul’da toplu taşıma yüzde 14 kapasitede çalışıyor

Nisan ayının ikinci haftasından itibaren İstanbul’da toplu taşımaya sıkı tedbirler getirildi. Vatandaşlar maskesiz toplu taşıma araçlarına binemiyor. Aynı zamanda maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara da ayrı ayrı ceza uygulanıyor.

AYAKTAKİ YOLCU SAYISI, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMİYOR

Toplu taşıma araçlarına yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmıyor.

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

GÜNDE 15 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDİYORDU

İstanbul İstatistik Ofisi ise sokağa çıkma yasağının dahil olmadığı günlerde toplu taşıma kullanım rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da 1 Nisan tarihinde 656 bin yetişkin toplu taşıma kullanırken 29 Mayıs tarihinde bu rakam 1 milyon 514 bine yükseldi. İETT tarafından açıklanan toplu ulaşım istatistiklerine göre 2019 yılında İstanbul’da günde ortalama 15 milyon 149 bin yolcu toplu taşıma ile seyahat ediyordu. Öğrenci ve 60 yaş üstü de dahil edildiğinde şu an toplu taşıma yüzde 14 kapasite ile hizmet veriyor.