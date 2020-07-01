İstanbul’da toptan fiyatlar düştü, perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 12.97’ye yükselirken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ne göre toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 6.61 olarak gerçekleşti.

Haziran’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.20, konut harcamalarında yüzde 1.75, giyim Harcamalarında yüzde 1.32, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.97, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.54 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2.39, gıda harcamalarında yüzde 1.15 azalış olurken, diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı.

Haziran’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 2.19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.34, mensucat grubunda yüzde 0.04 artış, kimyevi Maddeler grubunda yüzde 12.07, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.48, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.72 azalış oldu. (DHA)