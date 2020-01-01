İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı

2019 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %1,40 oranında arttı.

2018 Aralık ayına göre 2019 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %7,68 olarak gerçekleşti.

GIDA HARCAMALARI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1.55 ARTTI

Aralık 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74, gıda harcamalarında yüzde 1,55, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08, konut harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış, giyim harcamalarında yüzde -0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,20 düşüş görüldü.

TOPTAN FİYATLARDA TEK AZALIŞ KİMYEVİ MADDELER GRUBUNDA

Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi. Aralık 2019'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -1,61 azalış görüldü.

Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.