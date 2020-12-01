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İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı

2020 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 oranında arttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:10, 01/12/2020
Haberler Ekonomi
İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İstanbul’da kasım ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1.94 artarken, diğer harcamalarda artış yüzde 5.6, gıdada %3.17 oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre kasımda perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.07 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 17.43 oldu.

GİYİM İLE KÜLTÜR VE EĞLENCE HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarda yüzde 5.6, gıda harcamalarında yüzde 3.17, konutta yüzde 1.58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.34, ev eşyasında yüzde 0.79, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.2 artış yaşandı.

İTO verilerine göre kasımda giyim harcamalarında yüzde 1.9 ve kültür eğlence harcamalarında yüzde 0.18 azalış görüldü.

Veriler enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık saat 10.00’da açıklayacak.

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