İstanbul’da UBER cezası kesilmeye devam ediyor

Türkiye’nin en önemli turistik merkezlerinin başında gelen İstanbul’da her gün yüzlerce şehir içi ve şehir dışı gezi düzenleniyor. Bu geziler ise çoğunlukla tur şirketleri üzerinden sağlanıyor. Şirketler, belediye aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları D2 belgesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden (TÜRSAB) aldıkları belgeler sayesinde turistik VIP yolcu taşımacılığı yapıyor.

2 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UBER krizinden sonra D2 belgesinde değişikliğe gitmiş ve Yol Güzergah Belgesi’ni ‘amaç dışı kullanıma hizmet ettiği’ gerekçesiyle kaldırmıştı. UBER de söz konusu D2 belgesini alarak hizmet veriyordu.

“ERİŞİME AÇILSIN”

Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula, UBER’in Türkiye’den çıkmasına rağmen VIP taşımacılık yapan araçlara UBER gibi muamele yapılarak ceza kesildiğini söylüyor. Özellikle havalimanı çıkışlarında rutin çevirmelere yakalanıp araçları bağlanan şoförler, belgenin yeniden erişime açılmasını istiyor. D2 belgesi başvurusu yapıp belge alamayan şoförlere de kaçak taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle ceza kesiliyor.

“İDARİ BİR TASARRUF”

Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula, çok sayıda dava açtıklarını belirterek, “Karar eski İBB yönetimi tarafından alınmış bir karar. Turizm araçları servis araçları yönergesine tabi olarak çalışır ve bu yönergenin 14. maddesinde, belgenin 10 koltuk ve üstü araçlara verileceği yazıyor. Bizler 2 yıldır bu belgeyi alamıyoruz, bu idari bir tasarruftur. Ulaştığımız yetkililer, amaç dışı kullanım olmaması için belgeyi kaldırdıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

“TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ KARTELLEŞMESİN”

“Eskiden UBER’i bahane ederlerdi şimdi UBER yok ancak belge hala verilmiyor. Taksicilerin keyfi olsun diye taşımacılık sektörüne huzur verilmiyor” diyen Kula, İBB’nin yeni yönetiminin konu ile ilgilendiğini aktardı. Kula, “Ulaştırma Bakanlığı ile İBB arasında entegrasyon sorunu var. Bakanlık Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ni İBB ile entegre ederse ve İBB’de bizlere bu belgeyi açarsa sorunumuz ortadan kalkacaktır. Amacımız, taşımacılık sektörü kartelleşmesin, biz taksici tekeline de karşıyız” dedi.

ANKARA VE İZMİR BU UYGULAMADAN VAZGEÇTİ

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu (AVTER) Üyesi Mustafa Yıldırım, Ankara ve İzmir’de VIP taşımacılık için D2 belgesi gerekmediğini söyledi. Yıldırım, “Taksici esnafından çekindikleri için bu belgeyi bizlere vermiyorlar. Taksiciler onların müşterilerini çaldığımızı iddia ediyor biz UBER olmadığımızı ve sadece tur taşımacılığı yaptığımızı taksicilere inandıramadık. Şu anda onlarca aracımız bağlı bir şekilde bekliyor. İnternet üzerinden erişime kapatılan belgeye nasıl ulaşacağız?” diye sordu.

ARACI BAĞLANAN MAĞDURLAR KONUŞTU

Aracı bağlanan mağdurlardan Kadir Gökay, “Havaalanı çıkışında jandarma tarafından aracım bağlandı. 7. İdare Mahkemesi’ne açtığım davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bizim UBER’le uzaktan yakından ilgimiz yok” derken, başka bir mağdur Cihat Eskimiş ise, aracı bağlanırken verdikleri ceza kağıdında yazılanları paylaştı. Kağıtta, “Büyükşehir Belediyesi kanunu ile Belediye kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı olmadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan dolayı 5 bin 10 TL ceza kesilmiştir” ifadeleri yer alıyor.