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İstanbul’un ardından İzmir’de simide zam talebi!

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca 1 lira 50 kuruştan satılan simide 25 kuruş zam yapılarak, 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu.

17:15 -
Haberler Ekonomi
İstanbul’un ardından İzmir’de simide zam talebi!

İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir’de de 1 Kasım 2018’de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi.

Foto: DHA

25 KURUŞ ÖNGÖRÜLDÜ

Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu’na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek. DHA

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