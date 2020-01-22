İstanbul’un nüfusu ve taksi plakaları arasındaki tuhaf ilişki!

30 yıl sonra İstanbul'da yeni taksi plakası verilmesi gündemde! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada yeni taksi plakası konusunda çalışmaların olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eskiden Devlet İstatistik Enstitüsü ismiyle hizmet veriyordu. Devlet İstatistik Enstitüsü 1990 yılında İstanbul'un nüfusu 7 milyon 309 bin 190 olarak buldu. 2018'e gelindiğinde İstanbul'un nüfusu 15 milyon 67 bin 724 kişiye çıktı.

EN SON 1990’DA VERİLDİ

İstanbul'da son üç taksi plakası ihalesi sırasıyla 1986,1989 ve 1990 yıllarında gerçekleşti. Son 30 yıldır İstanbul'un nüfusu iki katına çıkarken taksi plakası sayısı artmadı.

Taksi plakalarının sayısı artan nüfusa göre artmadığı için fiyatlar astronomik seviyelere çıktı. Bugün bir plakanın değeri 2 milyon TL'yi aşıyor. Özellikle UBER'in Türkiye'den çıkmasıyla plakalar daha da değerlendi.

Plaka ücretlerinin astronomik rakamlara çıkmasıyla plaka satanlar fiyatların görülmemesi için internet sitelerinden fiyatlarını kaldırdı aynı zamanda dükkanlarının önündeki tabelaları söndürdü.

“YENİ PLAKA VERİLMESİ İÇİN İSTANBUL NÜFUSUNUN 17 MİLYONU GEÇMESİ LAZIM”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün görüştüklerini belirterek yeni taksi plakası talepleri olmadığını açıkladı! Aksu “1990 yılında 17 bin 395 taksi plakası verilmişti ve o dönem nüfus 7,5 milyondu. Bu plaka sayısı da o dönemin şartlarına göre, oldukça fazla bir sayı. O tarihten plaka verilmeyişinin sebebi de nüfus oranı ile taksi plaka sayısının eşdeğer olmasını bekliyorlar.

Yani, İstanbul nüfusu şu an 15 milyon ne zaman 17 milyonu geçerse o zaman yeni plaka verilir. Uluslararası standartlara göre, 1 milyon kişiye bin plakaya düşüyor, bizim de taksiciler olarak yeni taksi plakası talebimiz yok” diye konuştu.

Eyüp Aksu, “Ekrem İmamoğlu’da böyle bir gündem olduğunu ancak bir çalışma olmadığını belirtti ve arkadaşların bilimsel bir çalışma yapacaklarını, konuyu inceleyeceklerini aktardı” ifadelerini kullandı.