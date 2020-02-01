İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78, bir önceki aya göre yüzde 0,58 arttı. Toptan eşya fiyatları endeksinde yıllık artış yüzde 7,92, aylık artış yüzde 1,68 oldu.

Aralık 2019’da İTO İstanbul enflasyonunu perakendede yıllık yüzde 13,41, toptan eşyada yüzde 7,68 olarak açıklamıştı.

Ocak 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 6,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,56, gıda harcamalarında yüzde 1,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,52 artış, giyim harcamalarında yüzde -8,09, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -1,45, konut harcamalarında yüzde -0,18, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,01 azalış görüldü.

Ocak 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 20,87, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,44, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,34, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüze 0,19, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13, artış göstermiş, madenler ve mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi. (İHA)