İşte 1,8 milyar dolarlık mucize!

100 kişilik bir ekip ile bu başarıyı yakaladıklarını belirten Ömer İnönü, kısa sürede mobil oyun sektöründe yer aldıklarını belirtti.

Gelecekte meslek seçiminde zorlanan gençlere de dijital sektörü öneren İnönü, “Hayallerinizin peşinden koşun” dedi.

Peak bünyesinde çalışmalarının ekip ile birlikte devam edeceğini de söyleyen Ömer İnönü, “Daha yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

SATIŞ NASIL DUYULDU?

ABD merkezli oyun şirketi Zynga'nın CEO'su Frank Gibeau, Türk oyun şirketi Peak'i 1,8 milyar dolara (12,3 milyar TL) satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ödemenin yarısının nakit, yarısının da Zynga hissesi olarak yapılacağı belirtildi.

Böylece Zynga, kendi tarihinin en büyük şirket satın almasını yaparken, Türkiye’den de ilk kez bir teknoloji girişimi, 1 milyar doların üzerinde bir rakamla satılmış oldu.

“PEAK VE ZYNGA BİRLİKTE DAHA HIZLI BÜYÜYECEK”

Gibeau, şunları söyledi:

* Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz.

* Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri.

* Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor.

* Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz.

* Peak ve Zynga, birlikte daha da hızlı büyüyecek.