İşte 4 soruda tatil kredisi

Corona virüsü salgını nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için kamu bankaları devreye sokuldu. Bugün açıklanan büyük kredi paketinde, “tatil destek kredi paketi” dikkat çekti.

Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, amacın “müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek” olduğu belirtildi.

İşte tatil kredisinin detayları…

1- TATİL KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Pakette “tatil destek tüketici kredisi” ve “tatil destek kredi kartı uygulaması” yer alıyor.

Tatil destek tüketici kredisine, ilgili banka ile anlaşma yapacak seyahat acentelerinden tatil paketi satın almak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşteriler başvurabilecek.

2- TATİL KREDİSİNDE LİMİT VE VADE NE KADAR?

10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ve aylık yüzde 0,67’lik faiz oranı ile tatil kredisi verilecek.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak.

3- TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşların tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.

Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

4- BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ ACENTELER OLACAK?

Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı bu hafta içerisinde açıklanacak.

Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.