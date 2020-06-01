İşte 4 soruda tatil kredisi

Corona virüsü salgını nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için kamu bankaları devreye sokuldu. Bugün açıklanan büyük kredi paketinde, “tatil destek kredi paketi” dikkat çekti.
Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, amacın “müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek” olduğu belirtildi.
İşte tatil kredisinin detayları…
Pakette “tatil destek tüketici kredisi” ve “tatil destek kredi kartı uygulaması” yer alıyor.
Tatil destek tüketici kredisine, ilgili banka ile anlaşma yapacak seyahat acentelerinden tatil paketi satın almak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşteriler başvurabilecek.
10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ve aylık yüzde 0,67’lik faiz oranı ile tatil kredisi verilecek.
Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak.
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşların tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.
Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı bu hafta içerisinde açıklanacak.
Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.