İşte 7 soruda vergi borçlarına yapılandırma düzenlemesi

Hükümetin kamu alacaklarına ilişkin bir kez daha yeniden yapılandırma getiren düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İşte düzenlemenin satır başları…

1- Yeniden yapılandırma hangi borçları kapsayacak?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak. Sigara cezaları ise yapılandırmanın dışında olacak.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında olacak.

Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamında.

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KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklanan alacaklar ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları da yapılandırılacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar da kapsama dahil.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında.

Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde.

2- Yapılandırılması öngörülen toplam borç miktarı ne kadar?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da komisyona bilgi verirken, kendi alanlarında 289 milyar liralık bir alacağın yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Dilbay, “Burada da 3,1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar TL” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da komisyona bilgi verdi. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının kapsama gireceğini belirten Yılmaz, “Genel sağlık sigortalıları da bu süre içinde gelir testine giderse herhangi bir prim borcu ödemeyecekler” diye konuştu.

3- Yapılandırılacak borçlarda milat hangi tarih?

Düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.

4- Ne zamana kadar müracaat edilebilecek?

Yapılandırmaya müracaat, yasanın çıkmasının ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek.

5- Gecikme faizi nasıl hesaplanacak?

Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0,35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak.

6- Borç silme olacak mı?

Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.

7- Ödemeler nasıl ve kaç taksitte olabilecek?

18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. İlk taksit ödemeleri 2021 Şubat ayında başlayacak.