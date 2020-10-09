İşte Amazon’un yeni araçları

Amazon yeni ilk tam elektrikli teslimat aracını tanıttı. Elektrikli araç girişim firması olan Rivian tarafından üretilen araçlar teknolojik anlamda günümüzdeki otomobillerin tüm özelliklerine sahip. E-Ticaret devi 2022 yılına kadar bu araçtan yollarda 10 bin tanesine sahip olmayı planlıyor, 2030 yılı içinse hedef 100 bin adetlik bir filo.

Amazon Filo Sorumlusu Ross Rachey, “Rivian tarafından ilk kendi istediğimiz tarzda üretilen aracımıza kavuştuk. Rivian ile çıktığımız bu yolda ortaya çıkacak olan araçların alışılmışın çok dışında olacağını biliyorduk. Sürücülerin bu araçları kullanmayı sevmelerini ve müşterilerin mahallelerine bu araç geldiğinde heyecanlanmalarını istiyorduk. Rivian teknolojisini teslimat tecrübemizle birleştirdik. Şu an gördüğünüz şey teslimatın geleceği” açıklamasını yaptı.

Amazon yeni teslimat araçlarının motor, şanzıman, batarya, menzil ve teknoloji gibi detaylarını paylaşmadı. Araç dışarıdan, alışkın olduğumuz teslimat araçlarına göre çok farklı görünüyor. Aracın dışına yerleştirilen kameralar, tamamıyla dijital olan iç kabine aracın 360 derece görünümünü yansıtıyor. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Amazon’un sesli asistan uygulaması olan Alexa ile birlikte çalışıyor.

Araçla alakalı sızdırılan bilgilerden birkaçı ise şu şekilde. Sürücü tarafında yer alan kapı daha da güçlendirilecek. Ayrıca hızlı erişim için arka tarafta 3 farklı raf seviyesi olacak. Amazon aracın içinde rahat hareket edilmesi için geniş bir alan sunulacağını söylüyor.