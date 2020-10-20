İşte BAE şeyhinin Londra’daki 5,5 milyar sterlinlik gizli emlak imparatorluğu

Petrol zengini Arap şeyhlerinin dudak uçuklatan servetine dair yeni bilgiler açığa çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın 2015 yılı itibarıyla Londra’nın en lüks semtlerinde toplamda yaklaşık 5,5 milyar sterlinlik (7,2 milyar dolar, 56,3 milyar TL) 170 mülkü olduğu ortaya çıktı.

Belgelere göre, şeyhin toplamda 1000 kiracıdan yıllık 160 milyon sterlin kira geliri elde ediyor.

MÜLKLERİNİN HARİTASI ÇIKARILDI

İngiliz The Guardian gazetesi, sızdırılan belgeleri, mahkeme kayıtlarını ve kamu kayıtlarını inceleyerek şeyhin İngiltere’deki mülklerinin haritasını çıkardı.

Haberde, şeyhin Londra’nın en büyük emlak sahiplerinden biri haline geldiği, hatta İngiltere’nin en büyük toprak sahiplerinden Westminster Dükü Hugh Richard Louis Grosvenor’u bile geçtiği vurgulandı.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN GİZLİCE ALINDI

Şeyhin ticari işlerine yakın bir kaynak, Emir’in Londra’daki mülklerinin on yıllar içinde gizlice yapılmış anlaşmalarla edinildiğini söyledi.

Şeyhe ait lüks binalarda bir dairenin fiyatının 20 milyon sterlini (206 milyon TL) bulduğu belirtildi.

Belgeler ve kayıtlar, şeyhin “vergi cenneti” olarak bilinen Man Adası, Virgin Adaları ve Seyşeller gibi küçük ülkelerde kurulmuş paravan şirketler üzerinden ve Londra’nın ünlü hukuk bürolarının desteğiyle söz konusu mülkleri satın aldığını gösteriyor.

PANAMA BELGELERİ’NDEKİ RAKAMIN 5 KATI

2016 yılında The Guardian, Panama Belgeleri’ni kaynak alarak şeyhin Londra’daki mülklerinin 1,2 milyar sterlin olduğunu yazmıştı ancak yeni sızan belgeler, gerçek rakamın o dönem ortaya çıkanının beş katı olduğuna işaret ediyor.

Örneğin, mahkeme kayıtlarına göre, sadece 2005 yılında şeyh, beş farklı mülke toplamda 1 milyar sterlin harcamış.

Halife’nin ofisi, gazetenin konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

MANCHESTER CITY’NIN SAHİBİ OLAN KARDEŞİ YÖNETİYOR

Şeyhin üvey kardeşi ve Manchester City futbol kulübünün sahibi Şeyh Mansur bin Zayid El Nahyan’ın başında bulduğu bir özel komitenin 2015 yılından bu yana şeyhin İngiltere’deki varlıklarını yönettiği belirtiliyor.

Şeyhin akli dengesinin yerinde olmadığı, kardeşi ve BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın onun yerine imza atarak varlıkların idaresine dair yetkilerin özel komiteye devredilmesini sağladığı da iddia ediliyor.

İlginizi Çekebilir Dünyanın en zengin Arap milyarderleri