Emeklililerin 2020’de alacağı promosyon ücreti belli oldu! İşte bankaların emekli promosyonları…

Promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Bankalar da emeklilerin beklediği promosyon kampanyalarını teker teker açıklıyor. İşte o bankalar ve emekliler için açıkladı kampanyalar…

YAPI KREDİ

Emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart 2020'ye kadar Yapı Kredi'yi tercih eden müşterilerine özel hazırlanan yeni kampanya ile 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde de ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyorlar. Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokolle emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Üstelik maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler %0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

TEB'in, 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı.

Buna göre maaşları 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.

ING BANK

ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel kampanyada 2.250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. ING'li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Emekli ING'liler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap'taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de herhangi bir ücret ödemeyecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ise maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanacak.

Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.